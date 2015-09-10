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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:24 BJT

日本已公布经济指标--2015/9/10

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季        -0.3%  r          -0.4%  r       11月16日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      8月        -0.1%             -0.1%           9月24日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      7月         持平             +0.1%           9月24日             --
 工业生产(m/m)                         7月        -0.6%  p          +1.1%  r        9月14日             --
 失业率                                7月         3.3%  @           3.4%  @             --             --
 贸易收支(亿日圆)                      7月    逆差2,681           逆差690           9月16日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 7月        -0.2%             -2.0%                --             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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