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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:43 BJT

台湾汇市：台币实质价位受累台股及韩元走弱，外资动向暂不明显

路透台北9月10日 - 台币兑美元 周四盘初实质价位走贬。汇银人士指出，因韩元 及台股皆走疲，令市场风险偏好下降。

他们表示，台币盘初交投并不特别活络，外资动向暂不明显。出口商在32.600附近的价位并未特别显露偏好意愿，成交情况平平。

〞现在国际股市影响很大，早上出口商有出来，但(美元)卖压没有很重，〞一家公股商银交易员说。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为大幅买超214.83亿台币。在汇市也见明显汇入。

周四早盘新西兰宣布降息，打压新西兰元 大跌，同时，拖累澳元一并下滑。此前新西兰央行不但调降指标利率25个基点，至2.75%，一如市场预期，此同日拖累澳元一并下滑。

汇银人士指出，下周美国的议息会议仍主导全球金融市场方向，国际股市的震荡仍大。

美国联邦储备理事会下周16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果。

台币早盘实质交易区间落在32.601-32.650；上日交易区间在32.498-32.619。

本地时间1024，台股 跌0.26%。同时间韩元兑美元 报1,195.2，上日收报1,189.4。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.570/32.590，上日收在32.515。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.580-32.700

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--《全球汇市》新西兰降息打压新西兰元大跌，澳元连带受累 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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