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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.1250遇阻后，重返开盘水位附近

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* 亚股回稳，欧元/澳元浮现卖压，促使欧元/美元脱离高点

* 欧元/美元阻力在1.1235/55，稍早曾攀抵1.1245高位

* 据传在1.1255上方挂有停止单

* 支撑在1.1200左右的10日均线，在1.1185/1.1190有更多支撑(完)

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