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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:01 BJT

中国汇市：人民币早盘续跌通胀数据影响有限，中间价下探一周低点拉低离岸

* 人民币早盘续跌，中间价亦跌至一周新低

* 8月通胀数据对人民币汇市影响有限

* 中间价下跌拉低离岸价格，两地价差仍维持在900点子左右

路透上海9月10日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续跌，因中间价下探至一周新低。交易员表示，最新公布的8月通胀数据对汇市影响有限；当前人民币贬值压力有所减轻，允许人民币适度贬值也符合市场化趋势。

他们并指出，假期之后人民币汇率温和下跌，一方面是对此前连续反弹过于强势的修正，另外总理继续喊话稳定汇市，从严监管渐次落地，汇率小幅贬值不会引发市场恐慌。

“现在干预压力小了些，股市也慢慢企稳了，只要不是跌的太离谱，50个点100个点的调整，对央行来说也是可以接受。”一中资行交易员表示。

中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%。路透预估中值分别为上涨1.8%和下降5.5%。

中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上会见企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。

北京时间10:50，中国人民币兑美元 即期报6.3846，上日收报6.3778元。今日人民币兑美元中间价 报6.3772元，上日中间价为6.3632元。

全球汇市方面，新西兰元周四大跌，拖累澳元一并下滑，此前新西兰央行调降指标利率，并暗示经济若趋软可能进一步放松政策。而主要货币波动不大，等待美联储会议。

中国外汇交易中心周四更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.3847。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.662元, 上日尾盘为6.6475元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4721/6.473元, 上一交易日尾盘报6.4664元。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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