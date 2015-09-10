中国汇市：人民币早盘续跌通胀数据影响有限，中间价下探一周低点拉低离岸

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 人民币早盘续跌，中间价亦跌至一周新低
* 8月通胀数据对人民币汇市影响有限
* 中间价下跌拉低离岸价格，两地价差仍维持在900点子左右
路透上海9月10日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续跌，因中间价下探至一周新低。交易员表示，最新公布的8月通胀数据对汇市影响有限；当前人民币贬值压力有所减轻，允许人民币适度贬值也符合市场化趋势。
他们并指出，假期之后人民币汇率温和下跌，一方面是对此前连续反弹过于强势的修正，另外总理继续喊话稳定汇市，从严监管渐次落地，汇率小幅贬值不会引发市场恐慌。
“现在干预压力小了些，股市也慢慢企稳了，只要不是跌的太离谱，50个点100个点的调整，对央行来说也是可以接受。”一中资行交易员表示。
中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%。路透预估中值分别为上涨1.8%和下降5.5%。
中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上会见企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。
北京时间10:50，中国人民币兑美元 即期报6.3846，上日收报6.3778元。今日人民币兑美元中间价 报6.3772元，上日中间价为6.3632元。
全球汇市方面，新西兰元周四大跌，拖累澳元一并下滑，此前新西兰央行调降指标利率，并暗示经济若趋软可能进一步放松政策。而主要货币波动不大，等待美联储会议。
中国外汇交易中心周四更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.3847。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.662元, 上日尾盘为6.6475元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4721/6.473元, 上一交易日尾盘报6.4664元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同