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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:16 BJT

澳新汇市：新西兰元在央行降息后大跌，并拖累澳元走低

“他们仍口头压低汇率，他们营造出若有必要可能会降息的印象，”ASB Bank机构外汇销售主管Tim Kelleher说。

新西兰元兑日圆 重挫2.3%至75.16日圆，欧元兑新西兰元 上涨至1.7882新西兰元。

新西兰元在0.6300美元下方有地区出口商买需，抑制了新西兰元进一步下跌。长期前景看空，有些人预估年底前将跌至0.6000美元。

澳元受到拖累，兑美元 跌0.3%至0.6979美元，一度低见0.6947美元。澳洲公布优于预期的就业数据，支持货币政策将持稳的前景，此后澳元勉力收窄跌幅。

澳元本周稍早触及六年半低点0.6892美元。支撑位在0.6920美元左右，阻力位在0.70。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/李婷仪 审校 郑茵/王兴亚)

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