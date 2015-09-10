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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:16 BJT

日本股市：日经指数早盘跌2.7%，疲弱机械订单数据加剧对经济的担忧

“市场仍预期企业将公布两位数增幅，但日本经济的动能正比最初预期的来得糟，”大和证券首席策略师Kazuhiro Miyake表示。

日本7月机械订单意外连续第二个月下滑，令人担心疲弱企业投资可能不利于经济自第二季的萎缩中复苏。

SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务总经理Chihiro Ohta表示，他相信日股的跌势已经过度，因日经周二在其25日移动均线下方10%以下交投。5%的差距已表明市场超跌了。

出口股下跌，丰田汽车 和本田汽车 分别跌3.4%和2.4%。

东证股价指数 跌2.0%至1,477.11点，33类股中有32类下跌。

JPX-日经400指数 跌2.5%至13,215.38点。(完)(完)

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