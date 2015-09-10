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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:36 BJT

韩国金融市场：韩股早盘受获利了结拖累小跌，韩元走低

“昨日大涨逾50点后，今日下跌似乎是技术面的原因，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie称。

与此同，外资持续抛售令大盘承压，外资料连续第26个交易日卖超韩股，今日已卖超373亿韩元(3,123万美元)。

市场权重股三星电子 跌1.7%，浦项钢铁(POSCO) 跌1%。

未来资产证券 大跌18%，该券商周三盘后宣布，将进行1.2万亿(兆)韩元(10亿美元)供股。

汇市方面，韩元兑美元 下滑，因市场参与者在美股隔夜下滑后更青睐风险较低的资产。

韩元兑美元下跌0.5%至1,194.8，前一交易日收报1,189.4。

“投资者警惕外汇监管当局可能在1,200附近出手干预(以抑制韩元的大幅下滑)，而且在韩国央行公布政策决定之前不确定性犹存，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

韩国央行定于周五召开月度货币政策检视会议。一项路透调查显示，预计该央行届时将维持指标利率不变。

韩国三年期公债9月合约 涨0.08点，报109.64。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,194.8 1,189.4

日圆/韩元 9.9211/277 9.8765

韩国公债期货 * 109.64 109.56

韩国综合股价指数 1,932.98 1,934.20

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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