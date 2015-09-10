韩国金融市场：韩股早盘受获利了结拖累小跌，韩元走低

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
“昨日大涨逾50点后，今日下跌似乎是技术面的原因，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie称。
与此同，外资持续抛售令大盘承压，外资料连续第26个交易日卖超韩股，今日已卖超373亿韩元(3,123万美元)。
市场权重股三星电子 跌1.7%，浦项钢铁(POSCO) 跌1%。
未来资产证券 大跌18%，该券商周三盘后宣布，将进行1.2万亿(兆)韩元(10亿美元)供股。
汇市方面，韩元兑美元 下滑，因市场参与者在美股隔夜下滑后更青睐风险较低的资产。
韩元兑美元下跌0.5%至1,194.8，前一交易日收报1,189.4。
“投资者警惕外汇监管当局可能在1,200附近出手干预(以抑制韩元的大幅下滑)，而且在韩国央行公布政策决定之前不确定性犹存，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。
韩国央行定于周五召开月度货币政策检视会议。一项路透调查显示，预计该央行届时将维持指标利率不变。
韩国三年期公债9月合约 涨0.08点，报109.64。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,194.8 1,189.4
日圆/韩元 9.9211/277 9.8765
韩国公债期货 * 109.64 109.56
韩国综合股价指数 1,932.98 1,934.20
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 白云/刘秀红；审校 王兴亚/张涛)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同