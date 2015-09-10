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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:23 BJT

台湾股市：盘中下跌脱离一个月高位，苹果概念股走跌

路透台北9月10日 - 台湾股市周四小跌，自一个月高位回落，尾随海外市场颓势及苹果 股价跌势。

苹果公司发布一款新型电视机顶盒，可以对语音命令作出反应；同时还有新iPhone手机面世，可感知手指触摸的压力。不过这次的新元素让许多社交媒体评论人士和投资者颇感失望。

0248GMT时，台股加权股价指数 下跌0.4%至8,254.21点，上个交易日收升3.6%至8月中以来最高收位。

电子类指数 跌0.9%，金融保险类股 跌0.4%。

鸿海 下跌0.8%，和硕 则跌1.1%。(完) 　　

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