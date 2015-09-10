中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略走升，CPI及PPI数据影响有限

路透上海9月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS略走升。交易员表示，早间机构情绪仍震荡偏弱，稍早公布的CPI涨幅创一年新高、PPI降幅六年最大，市场则淡定以对；一级进出口行新债招标结果显示需求一般，对二级影响亦不大。

他们并表示，今日江苏地方债较上限上浮幅度近一步扩大，同时宏观数据显示经济下行压力仍大，对此机构已经有一定程度预期，惟观望心态下，继续关注未来供给压力如何消化和基本面进一步走势。

“收益略上一点，此前就靠基金瞎顶着买，”上海一银行交易员表示，CPI是猪肉价格带起来的，PPI是大宗商品跌的原因，这些债市早就已经price in，因此对市场情绪都没什么明显影响。

他并表示，反倒是短期内供给压力带来的冲击不容小觑，特别是今天江苏债利率上浮幅度扩大，表明银行承接能力在放缓。

“地方债，慢慢地大家都接不住了，还有1.5万亿呢，到四季度了配置盘都要歇了，” 他称，所以供给压力下，短期收益率存在反弹的压力。

业内人士透露，江苏省三至10年四期一般地方债，利率分均较下限上浮30bp。稍后招标的专项地方债，利率上浮幅度再有小涨，其中三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。

进出口银行上午招标的三年期固息增发债，中标收益率为3.3370%，同时招标的10年期新发债，中标利率3.87%，对应投标倍数分别为2.49倍和3.01倍。

不过，华北一银行交易员则持不同看法。他认为，地方债供给量虽大，但预计央行一定会出手援助的，而近期的经济数据都显示内需严重不足，尽管稳增长措施也在加码，但效果仍有待观察，因此对长债走势仍持偏乐观态度。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至近六年低点。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8240%/3.8200%，上日尾盘为3.8300%/3.8175%。