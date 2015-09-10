中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略走升，CPI及PPI数据影响有限

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS略走升。交易员表示，早间机构情绪仍震荡偏弱，稍早公布的CPI涨幅创一年新高、PPI降幅六年最大，市场则淡定以对；一级进出口行新债招标结果显示需求一般，对二级影响亦不大。
他们并表示，今日江苏地方债较上限上浮幅度近一步扩大，同时宏观数据显示经济下行压力仍大，对此机构已经有一定程度预期，惟观望心态下，继续关注未来供给压力如何消化和基本面进一步走势。
“收益略上一点，此前就靠基金瞎顶着买，”上海一银行交易员表示，CPI是猪肉价格带起来的，PPI是大宗商品跌的原因，这些债市早就已经price in，因此对市场情绪都没什么明显影响。
他并表示，反倒是短期内供给压力带来的冲击不容小觑，特别是今天江苏债利率上浮幅度扩大，表明银行承接能力在放缓。
“地方债，慢慢地大家都接不住了，还有1.5万亿呢，到四季度了配置盘都要歇了，” 他称，所以供给压力下，短期收益率存在反弹的压力。
业内人士透露，江苏省三至10年四期一般地方债，利率分均较下限上浮30bp。稍后招标的专项地方债，利率上浮幅度再有小涨，其中三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。
进出口银行上午招标的三年期固息增发债，中标收益率为3.3370%，同时招标的10年期新发债，中标利率3.87%，对应投标倍数分别为2.49倍和3.01倍。
不过，华北一银行交易员则持不同看法。他认为，地方债供给量虽大，但预计央行一定会出手援助的，而近期的经济数据都显示内需严重不足，尽管稳增长措施也在加码，但效果仍有待观察，因此对长债走势仍持偏乐观态度。
猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至近六年低点。
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8240%/3.8200%，上日尾盘为3.8300%/3.8175%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报98.585元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1512 收报96.215元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同