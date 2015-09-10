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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 13:07 BJT

《全球汇市》新西兰央行降息拖累新西兰元下滑，提及中国风险

其他主要货币的走势更加迟滞。

美元兑日圆 小跌0.1%至120.42日圆，自周三创下的一周高位121.20日圆回落。欧元兑美元 几无变动，报1.1210美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在9月16-17日会议上加息的不确定性以及围绕中国的担忧，或令很多投资者保持警惕。

周三公布的数据显示，美国7月职位空缺大增至记录高位，雇主似不容易找到雇员。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美联储接近升息。

但很多市场参与者猜测，最近金融市场的动荡可能会令美联储9月暂不升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1213 1.1204 0.08 -7.31 1.2097

美元/日圆 120.60 120.48 0.10 0.95 119.68

欧元/日圆 135.23 134.99 0.18 -6.88 144.78

美元/瑞郎 0.9776 0.9747 0.30 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.5350 1.5363 -0.08 -1.44 1.5573

美元/加元 1.3243 1.3255 -0.09 13.99 1.1618

澳元/美元 0.6997 0.7014 -0.24 -14.34 0.8168

新西兰元/美元 0.6270 0.6385 -1.80 -19.58 0.7797

澳元/日圆 84.380 84.500 -0.14 -13.66 97.750

新西兰元/日圆 75.620 76.930 -1.70 -19.12 93.310

英镑/日圆 185.11 185.09 0.01 -0.39 186.38

澳元/新西兰元 1.1154 1.0944 1.92 6.54 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张涛/汪红英/戴素萍 审校 白云/于春红)

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