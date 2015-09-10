《全球汇市》新西兰央行降息拖累新西兰元下滑，提及中国风险

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
其他主要货币的走势更加迟滞。
美元兑日圆 小跌0.1%至120.42日圆，自周三创下的一周高位121.20日圆回落。欧元兑美元 几无变动，报1.1210美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在9月16-17日会议上加息的不确定性以及围绕中国的担忧，或令很多投资者保持警惕。
周三公布的数据显示，美国7月职位空缺大增至记录高位，雇主似不容易找到雇员。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美联储接近升息。
但很多市场参与者猜测，最近金融市场的动荡可能会令美联储9月暂不升息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1213 1.1204 0.08 -7.31 1.2097
美元/日圆 120.60 120.48 0.10 0.95 119.68
欧元/日圆 135.23 134.99 0.18 -6.88 144.78
美元/瑞郎 0.9776 0.9747 0.30 -1.70 0.9941
英镑/美元 1.5350 1.5363 -0.08 -1.44 1.5573
美元/加元 1.3243 1.3255 -0.09 13.99 1.1618
澳元/美元 0.6997 0.7014 -0.24 -14.34 0.8168
新西兰元/美元 0.6270 0.6385 -1.80 -19.58 0.7797
澳元/日圆 84.380 84.500 -0.14 -13.66 97.750
新西兰元/日圆 75.620 76.930 -1.70 -19.12 93.310
英镑/日圆 185.11 185.09 0.01 -0.39 186.38
澳元/新西兰元 1.1154 1.0944 1.92 6.54 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张涛/汪红英/戴素萍 审校 白云/于春红)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同