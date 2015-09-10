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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 13:10 BJT

标题新闻：马来西亚截至8月底的棕榈油库存增10.04%至249万吨，前月修正为227万吨--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油总署的简称。
    
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