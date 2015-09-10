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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:38 BJT

台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料再走低至0.56-0.57%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(11日)

* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)

* 预测区间：0.56-0.57%

* 受访机构：七家

路透台北9月10日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单标售金额同上月维持在300亿台币，加权平均得标利率料落在0.56-0.57%。预估大区间则落在0.55-0.58%。

路透周四访谈七家金融机构，交易员认为，近一个月以来央行引导短率持续向下的动作不断，且市场资金相当宽松，这将令两年期定存单的标售利率持续走低，且降幅料比照上次5基点。

以下为银行交易员看法：

--央行在近一个月期间动作不断，除了引导短率向下走跌6.8基点之外(由0.388%跌至0.32%)，也将新开出的14天期定存单冲销利率由原先的0.50%降至0.47%，随后又再降至0.40%。市场咸认，台湾央行9月降息的机会仍然居高不下。

--两年期公债 连续图来看，周四的成交殖利率再走低至0.500%附近。

--近期10年期公债殖利率标售结果较市场预期稍高，随后引发10年期公债殖利率弹升至最高至1.20%以上。

上月的300亿台币定期存单标售加权平均得标利率在0.619%，高标在0.625%。

台湾央行9月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.447%，低于市场预期的0.45%附近，并较前次标售均标0.494%走低4.7个基点，是连11次走低。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。8月时再增为300亿台币。

台湾央行今年6月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续16季维持利率不变。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 8月10日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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