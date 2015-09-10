台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料再走低至0.56-0.57%

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(11日)
* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)
* 预测区间：0.56-0.57%
* 受访机构：七家
路透台北9月10日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单标售金额同上月维持在300亿台币，加权平均得标利率料落在0.56-0.57%。预估大区间则落在0.55-0.58%。
路透周四访谈七家金融机构，交易员认为，近一个月以来央行引导短率持续向下的动作不断，且市场资金相当宽松，这将令两年期定存单的标售利率持续走低，且降幅料比照上次5基点。
以下为银行交易员看法：
--央行在近一个月期间动作不断，除了引导短率向下走跌6.8基点之外(由0.388%跌至0.32%)，也将新开出的14天期定存单冲销利率由原先的0.50%降至0.47%，随后又再降至0.40%。市场咸认，台湾央行9月降息的机会仍然居高不下。
--两年期公债 连续图来看，周四的成交殖利率再走低至0.500%附近。
--近期10年期公债殖利率标售结果较市场预期稍高，随后引发10年期公债殖利率弹升至最高至1.20%以上。
上月的300亿台币定期存单标售加权平均得标利率在0.619%，高标在0.625%。
台湾央行9月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.447%，低于市场预期的0.45%附近，并较前次标售均标0.494%走低4.7个基点，是连11次走低。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。8月时再增为300亿台币。
台湾央行今年6月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续16季维持利率不变。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 8月10日 0.619 300 1.875%
2015年 7月13日 0.669 200 1.875%
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同