中国证券：中科招商启动至多300亿元的再融资计划，有望创新三板最高

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的中国中科招商投资管理集团股份有限公司（832168）周三晚间公告称，已授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元人民币。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。
公告显示，为了抓住政府部门通过多种方式深化改革、简政放权、大力推进上市公司并购重组的有利时机，公司决定进行再融资前期准备。公司将在条件成熟时履行董事会、股东大会审批程序后向监管部门提交申请，方案经核准通过后进行实施。
公告称，本次再融资的发行价格拟为27元/股，融资总规模计划不超过300亿元，认购对象可以现金或资产等方式进行认购。
证券时报周四报导引述中科招商董事长单祥双的话称，将根据政策确定300亿融资规模分几次完成，“我个人希望能够一次发完，300亿不一定都投资上市公司，还将进行收购兼并、重组并购，资源端的并购以及上市公司端的并购，在三个月内左右完成。”
他指出，此轮再融资是出于中科招商资产和资本的需要。第一，中国证券市场经过这一轮的调整之后，机会越来越多，跌出来的机会遍地都是，作为私募股权投资（PE）机构，中科招商嗅到了投资机会；第二，国家鼓励重组并购的政策预示着中国证券市场进入了历史上最好的一个大并购时代，加之市场出现持续下跌以及估值的相对偏低，整个产业下行，经济转型，都使得股票价格成本较低；第三，产业转型升级的压力促使企业必须通过并购来实现，国有的上市公司集群、民营企业集群、外资等释放出新的制度竞争力。
在新三板挂牌公司中，PE公司已成为单笔高额融资纪录的主力军。上月，九鼎投资（430719）完成募资100亿元并创下新三板纪录，而中科招商在5月和8月两次再融资共募集资金逾85亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同