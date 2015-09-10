《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *桑德环境 20 3 9 9/11簿记建档 浦发银行 AA(中诚信) 9/14 9/15
A+(浦发银行) ======================================================================================= *山东省 100 15 227天 9/11簿记建档 兴业银行 AA+ 9/14 9/15 商业集团 ======================================================================================= *厦门港务 100 10 8 9/11簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信)9/14 9/15 控股集团 工商银行 AAA(新世纪)
AA(中债资信) ======================================================================================= *天津保税区 140 10 9 9/11簿记建档 兴业银行 AA+ 9/14 9/15 投资控股集团 ======================================================================================= *北京华联综合 10 4 9 9/11簿记建档 北京银行 AA(中诚信) 9/14 9/15 超市股份公司 AA-(中债资信) ======================================================================================= *雅砻江流域 50 10 9 9/11-14簿记 建设银行 AAA(中诚信) 9/15 9/16 水电开发 AA+(中债资信) ======================================================================================= 厦门钨业 25 5 9 9/10-11簿记 中信银行 AA+(联合资信)9/14 9/15
进出口行 AA(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信建投证券 55 18 3 9/15招标 工商银行等 AAA 9/16 9/17
(最高发行余额) ======================================================================================= *黑牡丹 10 5 12 9/15簿记建档 民生银行 AA 9/16 9/17 ======================================================================================= *北京首都 20 7 12 9/15簿记建档 北京银行 AA+ 9/16 9/17 开发控股集团 北京农商行 ======================================================================================= *云南省能源 27 7 12 9/15簿记建档 中国银行 AAA 9/17 9/18 投资集团 ======================================================================================= *万马股份 8 2.5 12 9/17-18簿记 工商银行 AA 9/21 9/22
浦发银行 ======================================================================================= *江苏省金陵 8 6 12 9/17-18簿记 招商银行 AA(中诚信) 9/21 9/22 建工集团 AA-(联合资信) ======================================================================================= 烟台打捞局 5.8 2.8 12 9/10-11簿记 恒丰银行 AA 9/14 9/15
招商银行 ======================================================================================= 华电江苏能源 14 5 12 9/11簿记建档 招商银行 AA+ 9/14 9/15 (第三期) 华夏银行 ======================================================================================= 中国建材国际 9 9 12 9/11簿记建档 南京银行 AA 9/14 9/15 程集团 ======================================================================================= 东方集团 15 10 12 9/11簿记建档 民生银行 AA 9/14 9/15
中信银行 ======================================================================================= 杭萧钢构 4 2 12 9/14簿记建档 浦发银行 AA- 9/16 9/17
======================================================================================= 厦门港务 20 5 12 9/14簿记建档 建设银行 AAA 9/15 9/16
兴业银行 ======================================================================================= 东北证券 40 20 3 9/14招标 招商银行 AA+ 9/15 9/16
工商银行
浦发银行 ======================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 9/14簿记建档 建设银行 AAA 9/15 9/16 ======================================================================================= 小商品城 12 6 12 9/14簿记建档 招商银行 AA+ 9/15 9/16 ======================================================================================= 新疆中泰集团 30 5 12 9/14簿记建档 国开行 AA+ 9/15 9/16 ======================================================================================= 同盛投资集团 25 10 12 9/14-15簿记 招商银行 AAA 9/16 9/17
上海银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 9/14-15簿记 北京银行 AA+ 9/16 9/17
民生银行 ======================================================================================= 中国汽车 12 3 12 9/15簿记建档 中国银行 AA+ 9/16 9/17 技术研究中心 ======================================================================================= 阳光电源 8 2 12 9/15簿记建档 兴业银行 AA 9/16 9/17
建设银行 ======================================================================================= 中国轻工集团 12 5 12 9/16簿记建档 建设银行 AA+ 9/17 9/18 ======================================================================================= 湛江港集团 20 3 12 9/16簿记建档 光大银行 AA 9/17 9/18 ======================================================================================= 淄博城市 40 20 12 9/17簿记建档 建设银行 AA+ 9/18 9/21 资产运营 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江苏南通 12 5 3 9/15簿记建档 浦发银行 AA- 9/17 9/18 三通集团 ======================================================================================= *祁连山(第一期) 9 1 3 9/15簿记建档 交通银行 AA 9/16 9/17
======================================================================================= *祁连山(第二期) 9 1 3 9/15簿记建档 交通银行 AA 9/16 9/17
======================================================================================= *广东广珠城际 21 6 5 9/17簿记建档 建设银行 AA+ 9/18 9/21 轨道交通 ======================================================================================= *长春城投 40 20 5 9/17簿记建档 浦发银行 AA+ 9/18 9/21 建设投资 ======================================================================================= *广东南海 3 3 5 9/17簿记建档 光大银行 AA+ 9/18 9/21 控股投资 ======================================================================================= *申华控股 2 2 3 9/17簿记建档 光大银行 AA- 9/18 9/21 ======================================================================================= *中国南车集团 50 30 5 9/17簿记建档 北京银行 AAA 9/18 9/21
中信银行 ======================================================================================= *无锡市建设 20 20 5 9/17簿记建档 民生银行 AAA 9/18 9/21 发展投资 ======================================================================================= 中国五矿 120 40 3 9/9-11簿记 工商银行 AAA 9/14 9/15 股份公司 中国银行 ======================================================================================= 长江电力 60 30 10 9/10-9/11簿记 建设银行 AAA 9/14 9/15
工商银行 ======================================================================================= 合肥高新 10 3 5 9/10-9/11簿记 北京银行 AA 9/14 9/15 建设投资集团 徽商银行 ======================================================================================= 江西省高速 20 20 3/7 9/11簿记建档 建设银行 AAA 9/14 9/15 公路投资集团(第三期) (两品种间可回拨) 国开行 ======================================================================================= 西安市地下 18 8 5 9/11簿记建档 国开行 AA+ 9/14 9/15 铁道公司 ======================================================================================= 中环股份 6 6 5 9/14簿记建档 浦发银行 AA 9/16 9/17
======================================================================================= 中国农业 20 20 5 9/14簿记建档 农业银行 AAA 9/16 9/17 发展集团 北京农商行 ======================================================================================= 江西高速 20 20 3/7 9/14-15簿记 交通银行 AAA 9/16 9/17 投资集团(第四期) (两品种间可回拨) 国开行 ======================================================================================= 绿地控股集团 50 20 永续 9/15簿记建档 兴业银行 AAA 9/16 9/17
(每5年重置一次利率) ======================================================================================= 鞍山钢铁集团 100 30 3 9/15-16簿记 国开行 AAA 9/17 9/18
中国银行 ======================================================================================= 漳州市 10 10 永续 9/15-16簿记 中信银行 AA+(东方金诚)9/17 9/18 九龙江集团 (每5年重置一次利率) 华泰证券 AA(联合资信) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同