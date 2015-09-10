《国际主要央行公开市场操作一览》--9月10日

路透上海9月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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9/9 隔夜逆回购 -681.29 0.05%

9/8 隔夜逆回购 -666.94 0.05%

9/4 四天逆回购 -644.28 0.05%

9/3 隔夜逆回购 -671.83 0.05%

《本周主要新闻》

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，上周五公布的美国非农就业报告“不错”，但不会改变货币政策前景。 拉克尔表示，将以开放的心态参加9月16-17日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/9 七天期反向交易 1.41亿美元 0.66%

9/8 七天期反向交易 709.085 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。该央行一如普遍预期维持利率不变，称经济增长可能受新兴市场(尤其是中国)增长动力减弱拖累，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。

新的预测明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色，央行称复苏情况令人失望。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松仅六个月后就采取新举措。央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 236,360

上周三 232,000

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当期变化 +4,360

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行黑田东彦表示，央行不打算调降或取消0.1%的超额准备金利率。央行的量化质化宽松(QQE)政策正在发挥预期效果，将维持这一政策直至实现2%的通胀率目标。黑田还称，预计日本将在下一财年上半年左右达到2%通胀率目标，但时间可能取决于油价走势。油价下滑给日本通胀带来下行压力，但有利于经济。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行2,337.5亿台币定存单，较当日存单到期金额2,277.5亿，发行余额增60亿。

--台湾央行周二共发行7,174亿台币定存单，含364天期存单1,500亿，较当日存单到期金额6,811亿，发行余额增363亿。

--台湾央行周一共发行2,629亿台币定存单，较当日存单到期金额2,624亿，发行余额增5亿。