《国际主要央行公开市场操作一览》--9月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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9/9 隔夜逆回购 -681.29 0.05%
9/8 隔夜逆回购 -666.94 0.05%
9/4 四天逆回购 -644.28 0.05%
9/3 隔夜逆回购 -671.83 0.05%
《本周主要新闻》
--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，上周五公布的美国非农就业报告“不错”，但不会改变货币政策前景。 拉克尔表示，将以开放的心态参加9月16-17日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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9/9 七天期反向交易 1.41亿美元 0.66%
9/8 七天期反向交易 709.085 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行上周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。该央行一如普遍预期维持利率不变，称经济增长可能受新兴市场(尤其是中国)增长动力减弱拖累，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。
新的预测明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色，央行称复苏情况令人失望。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松仅六个月后就采取新举措。央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 236,360
上周三 232,000
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当期变化 +4,360
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行黑田东彦表示，央行不打算调降或取消0.1%的超额准备金利率。央行的量化质化宽松(QQE)政策正在发挥预期效果，将维持这一政策直至实现2%的通胀率目标。黑田还称，预计日本将在下一财年上半年左右达到2%通胀率目标，但时间可能取决于油价走势。油价下滑给日本通胀带来下行压力，但有利于经济。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三共发行2,337.5亿台币定存单，较当日存单到期金额2,277.5亿，发行余额增60亿。
--台湾央行周二共发行7,174亿台币定存单，含364天期存单1,500亿，较当日存单到期金额6,811亿，发行余额增363亿。
--台湾央行周一共发行2,629亿台币定存单，较当日存单到期金额2,624亿，发行余额增5亿。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同