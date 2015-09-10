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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：巴西遭降评凸显新兴市场风险

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* 新西兰元/美元跌1.95%，澳元/美元下滑0.04%，美元/日圆上升0.21%，美元/印尼卢比上扬0.46%

* 日股日经指数下挫2.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.35%，E-迷你标普500指数期货升0.4%，美国10年期公债收益率报2.1953%，美国原油下跌0.3%

* 新西兰央行一如预期宣布降息，并暗示可能进一步放宽政策

* 日本7月核心机械订单意外下降，令人担心经济复苏势头

* 澳洲8月新增就业人数远高于预期，提振澳元上涨

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)

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