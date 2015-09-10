《路透晚报》--9月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：收跌2.5%，机械订单下滑引发经济疑虑
日本股市周四下跌，因7月机械订单意外下降加重对经济的担忧，促使投资者在上日录得近七年最大单日涨幅之后了结获利。日经指数收跌2.5%，报18,299.62点，将周三7.7%的涨幅回吐近三分之一。东证股价指数收跌1.9%，报1,479.52点。JPX-日经400指数收跌2%，至13,282.27点。
--中国股市：沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹，因获利回吐且数据不佳
中国股市沪综指缩量收跌1.4%，结束连两日反弹。分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力。沪综指收报3,197.893点，跌45.196点或1.39%。上证A股今日成交2,991亿元人民币，上日为4,122亿元。沪深300指数收报3,357.56点，跌1.23%。
--香港股市：恒指收跌2.6%，两日连涨后投资者获利了结
香港股市收跌，追随该地区和美国股市的走势，投资者在股市连续两日上涨之后获利了结。恒生指数跌2.6%至21,562.50点。恒生国企指数跌2.0%至9,780.16点。恒指周三涨4.1%，创近四年来最大单日涨幅。
--汇市：新西兰元因央行降息而下挫，日圆受日本议员言论打击
新西兰元大跌，此前该国央行下调利率，并暗示如果中国经济继续放缓，可能进一步宽松政策。日圆下跌，之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告，让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。新西兰元兑美元一度跌逾2%至0.6256美元，随后在欧洲时段稍稍回升至0.6295附近，日内下跌1.72%。美元兑日圆 短暂扬升至121.38日圆，为8月31日以来最高位，0913GMT，报120.86日圆，日内上涨0.3%。
--欧元债市：欧元区公债收益率回落，美国标售结果带来安慰
欧元区公债收益率(殖利率)下降，因美国标债结果打消了一些担忧。此前部分人士担心，由于中国需求减退和美国即将升息，可能会让投资者却步。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.68%，从周三触及的一周高位0.72%回落。此前德国进行的公债标售中投标数量低于标售数额。
--国际油市：油价下跌，因中日经济数据不佳引发增长忧虑
油价下跌，因日本和中国经济数据低迷，引发了对于经济增长或陷入停顿的担忧，不过之后止跌小涨。0848 GMT，指标布兰特原油期货小升0.44%，报每桶47.79美元。美国原油期货涨0.82%，至每桶44.51美元。
--全球金市：金价徘徊于四周低点附近，资金外流和美国数据带来打压
金价徘徊在近四周低点，隔夜大跌，因美国经济数据强劲以及黄金上市交易基金(ETF)减仓损及投资者买兴。0830 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,107.56美元，上日下滑1.4%，创7月20日以来最大单日跌幅。金价周三跌至1,101.11美元，为8月11日以来最低价。
--金属期市：伦敦期铜在七周高位下方持稳，中国担忧仍存
伦敦期铜在前一日触及的七周高位下方走稳，因自美国股市开始的获利了结蔓延至全球市场，且中国经济数据低迷，引发对其经济增长的担忧。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.91%，至5,414美元，上日小幅收高，且触及7月22日以来高位5,434.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.6%，至每吨41,060元人民币。
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(整理 陈宗琦；审校 蔡美珍)