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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:48 BJT

新兴汇市：经济增长担忧打击亚币，印尼卢比和马币跌至17年低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.75 120.53 -0.18 -0.90 119.66

坡元 1.4215 1.4172 -0.30 -6.72 1.3260

台币 32.569 32.775 +0.63 -2.61 31.718

韩元 1193.35 1189.40 -0.33 -7.88 1099.30

泰铢 36.18 36.08 -0.28 -9.07 32.90

菲律宾披索 46.90 46.86 -0.09 -4.65 44.72

印尼卢比 14325.00 14260.00 -0.45 -13.58 12380.00

印度卢比 66.60 66.41 -0.29 -5.36 63.03

马币 4.3480 4.3290 -0.44 -19.58 3.4965

人民币 6.3845 6.3778 -0.10 -2.83 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/陈宗琦/刘秀红；审校 王洋/张涛)

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