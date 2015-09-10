中国债市：十家商业银行接受中央汇金债作为质押券，并按照利率债管理

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 全国银行间同业拆借中心周四公告称，十家商业银行可接受中央汇金投资有限责任公司发行的债券作为质押式回购交易的质押券，并按照利率类债券进行管理。
考虑到明日汇金公司将发行300亿元债券，有交易员认为，这一质押便利措施有利于降低汇金本次发债的成本。
公告显示，上述十家银行为国家开发银行 、工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 、交通银行 、光大银行 、中信银行 、招商银行 和上海银行。
中央汇金公司将于明日(11日)在银行间债券市场招标发行总额300亿元人民币固定利率债券，用于偿还到期债券本金。这是汇金2015年度第一期债券，期限包括三年、五年和10年，发行量分别为130亿元、130亿元和40亿元。
发行公告显示，该期债券免于信用评级；经人民银行批准，汇金公司发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。
中央汇金并称，本期发行债券享有2010年发行汇金债的支持政策，商业银行投资该债券的风险权重为零。
汇金公司曾在2010年9月16日招标发行300亿元的五年期固息债券，票面利率为3.14%。
中国证监会8月14日公布，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。 (完)
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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同