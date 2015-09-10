重发-《路透晚报》--9月10日日间新闻摘要（中港台）

(重发以补上遗漏文字) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：中国政策调控工具不少，要引导资金流向实体经济--总理

中国国家总理李克强周四表示，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。

--中国数据：8月CPI超预期上涨但仍温和可控，宽松货币政策方向不改

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨2.0%，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至5.9%，创近六年最大降幅。

--中国数据：1-8月实际使用外资金额以人民币计同比增长9.2%--商务部

中国商务部周四公布，今年1-8月实际使用外资（FDI）金额同比增长9.2%，增速较前七月的7.9%进一步提升。

--中国贸易：全年出口有望正增长，进口低位徘徊但降幅收窄--商务部官员

中国商务部外贸司副司长王东堂表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。

【金融】

--中国金市：上海金交所允许用A股和基金等有价证券用于充抵保证金

中国上海黄金交易所周四推出有价物充抵保证金的创新举措，允许会员及客户可以用黄金和白银；A股、上市基金和国债等有价证券及外币作为有价物来充抵保证金。

【固定收益】

--《分析》降准后中国央行资金投放步伐不停，贬值警报未消输血料持续

尽管降准实施后中国银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。

--中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略走升，CPI及PPI数据影响有限

中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS略走升。交易员表示，早间机构情绪仍震荡偏弱，稍早公布的CPI涨幅创一年新高、PPI降幅六年最大，市场则淡定以对；一级进出口行新债招标结果显示需求一般，对二级影响亦不大。

--中国货币市场：回购利率微涨但资金压力续缓，央行逆回购再稳预期

中国银行间市场周四早盘主要回购利率 CNREPO=CFXS 略有上行，但大行融出继续恢复，资金面整体压力趋缓，融资难度不大。交易员表示，尽管汇率波动的不确定性仍在，央行再度逆回购向公开市场净投放资金传达维稳信号，资金面应可保持稳定。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.3370%，10年3.87%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息增发债，中标收益率为3.3370%，同时招标的10年期新发债，中标利率3.87%，对应投标倍数分别为2.49倍和3.01倍。

--新债招标：中国江苏三年专项地方债中标利率较下限上浮31个bp--业内人士

继今日稍早招标的中国江苏省一般地方债中标利率上浮幅度扩至30个基点(bp)后，该省稍后招标的专项地方债，利率上浮幅度再有小涨，其中三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。

--中国债市：十家商业银行接受中央汇金债作为质押券，并按照利率债管理

全国银行间同业拆借中心周四公告称，十家商业银行可接受中央汇金投资有限责任公司发行的债券作为质押式回购交易的质押券，并按照利率类债券进行管理。

【外汇】

--CNH动态：离岸人民币放量大涨疑似央行干预，两地价差曾缩至不足300点子

离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，成交大增。与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。交易人士称，中资大行在离岸市场不计成本买入人民币兑美元，料为央行授意，提振离岸汇价。

--中国金融：央行扩大跨境人民币净流入额度上限，并放宽企业资质--消息

继去年底将跨境双向人民币资金池业务从江苏昆山、上海自贸区试点拓展至全国后，两位消息人士周四透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。

--中国汇市：人民币早盘续跌通胀数据影响有限，中间价下探一周低点拉低离岸

人民币兑美元即期周四早盘续跌，因中间价下探至一周新低。交易员表示，最新公布的8月通胀数据对汇市影响有限；当前人民币贬值压力有所减轻，允许人民币适度贬值也符合市场化趋势。

--离岸人民币：法国东方汇理银行五年宝岛债以4.2%定价--消息

两位消息人士周四指出，法国东方汇理银行计划在台湾发行五年期宝岛债，满四年可开始赎回条件(NC4)以4.20%定价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹，因获利回吐且数据不佳

中国股市沪综指周四缩量收跌1.4%，结束连两日反弹。分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力，而CPI涨幅超预期加上场外配资清理加速无疑削弱市场信心，盘中板块普跌，权重蓝筹护盘无力，预计短线大盘震荡磨底。

--达沃斯专访：人民币贬值是双刃剑，玖龙纸业将减少进口原料并扩出口

中国大型造纸企业玖龙纸业董事长张茵表示，近期人民币汇率突然贬值，将对公司产生双向影响。公司近阶段将采取多项措施来应对，例如降低美元贷款和进口原材料占比，未来将寻求扩大出口。

--《焦点》不管喜欢与否，中国原油期货必将成为一个全球指标

中国设立原油衍生品合约的努力一开始便遭受质疑，但油企高管称，就凭该国日益扩大的经济影响力，第三个全球原油指标的出现已是必然。

--中国个股：方正证券称旗下民族证券被中国证监会立案调查

中国中型券商--方正证券周四公告称，全资子公司民族证券昨接获中国证监会通知，证监会已决定就20.5亿元人民币款项事项对民族证券立案调查。

--中国证券：中科招商启动至多300亿元的再融资计划，有望创新三板最高