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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:53 BJT

全球金市：金价徘徊于四周低点附近，资金外流和美国数据带来打压

有交易员称，在美联储9月16-17日政策会议前，金价有可能进一步下跌。

ScotiaMocatta的分析师称，金价有可能跌向7月低点，因周三金价跌破了几个关键技术位。7月低点1,077美元是现货金自2010年2月以来最低位。

“今天亚洲交易时段中，1,100美元应能提供支撑，有实货买家在这个水准出手买入，”MKS Group的交易员Sam Laughlin说。

他说，1,115-1,120美元的区间将限制上档，不过一旦没有了中国需求，金价有可能在伦敦和纽约时段再次面临跌压。

许多交易员都在静待美联储9月17日的政策声明，从中寻找有关美国升息时点的线索，在这之前，他们不会大举建立黄金仓位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/白云; 审校 张涛/杜明霞)

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