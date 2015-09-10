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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:55 BJT

表格：日本邮政相关企业上市参考价格及销售股数等情报一览

路透东京9月10日 - 周四一份向监管机构申报的文件显示，日本邮政控股 以及旗下两家金融
事业已经获准在11月4日于东京证交所挂牌上市。
    
    公司名称        
                    参考价格   发行股数    最高筹资金额 以参考价计算的市值  定价日期
        
    日本邮政控股    1,350日圆    4.95亿股  6,683亿日圆    6.1万亿日圆      10月26日    
    邮政银行        1,400日圆    4.12亿股  5,774亿日圆    6.3万亿日圆      10月19日    
    Japan Insurance 2,150日圆    0.66亿股  1,419亿日圆    1.3万亿日圆      10月19日    
    (完)
      

 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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