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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:13 BJT

《全球汇市》新西兰元因央行降息大跌2%，日本议员言论打击日圆

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1203 1.1204 -0.01 -7.39 1.2097

美元/日圆 120.82 120.48 0.28 1.14 119.68

欧元/日圆 135.35 135.08 0.20 -6.80 144.77

美元/瑞郎 0.9763 0.9747 0.16 -1.79 0.9941

英镑/美元 1.5347 1.5363 -0.10 -1.45 1.5573

美元/加元 1.3226 1.3255 -0.22 13.84 1.1618

澳元/美元 0.7030 0.7014 0.23 -13.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6282 0.6385 -1.61 -19.43 0.7797

欧元/瑞郎 1.0940 1.0928 0.11 -9.03 1.2026

欧元/英镑 0.7297 0.7289 0.11 -5.91 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3988 9.4132 -0.15 -0.11 9.4688

美元/挪威克朗 8.2339 8.2109 0.28 10.20 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/白云/张明钧；审校 张涛/孙茉莉/王兴亚/王洋)

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