香港新股：IMAX中国公开发售部分轻微认购不足额，由国际配售补足

路透香港10月7日 - 全球领先电影技术提供商IMAX Corp 的中国分支--IMAX China 周三称，其香港首次公开发售（IPO）的公开发售部分出现轻微认购不足，需由国际配售补足。

IMAX中国在联交所的声明称，面向散户的公开发售部分认购额只有77%（100%为满额），面向机构投资者的国际发售部分则获大幅超额认购，因而需启动回拨机制以补公开发售之不足，使国际配售占IPO比例由原来90%增至92.3%。

包括华夏基金、Davidson Kempner Funds、Heywin Investments在内的五名基础投资者确定认购总共1,375万股股份，相当于IMAX中国总发售股份比例22.2%。该股如期于明天在联交所挂牌上市，保荐人为摩根士丹利 、高盛 以及中金香港证券。

IMAX中国此前设定招股价每股31港元，是指导区间的中低端，集资19.22亿港元，当中约七成款项属于现有股东IMAX、华人文化产业投资基金以及方源资本出售旧股套现。

散户与机构投资者对IPO热情冷暖不一。与IMAX中国同日挂牌的全球领先贴身内衣制造商--维珍妮国际（控股） 称，其公开发售部分仅录得0.11倍超额认购，国际配售部分则获适度超额认购。

维珍妮此前设定招股价每股5.6港元，属指导区间中低端，集资16.52亿港元，保荐人摩根士丹利，联同中信证券国际担任账簿管理人。（完）

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