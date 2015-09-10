版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:11 BJT

国际油市：油价下跌，因中日经济数据不佳引发增长忧虑

中国8月汽车销售同比也下滑3.0%，至170万辆，连续第五个月下降，中国经济创下25年来最缓慢增速，抹去中国车市的成长。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示，2016年与2017年全球成长料为3.5%左右，由之前预估的成长4%下修。

0644 GMT，指标布兰特原油期货 跌0.8%，报每桶47.24美元。美国原油期货 小跌0.25%，至每桶44.03美元。

油价自2014年6月以来已重挫逾50%，因产量上升，但亚洲各经济体放缓。过去几年，亚洲一直是大宗商品的主要增长引擎。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/陈宗琦；审校 王兴亚/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐