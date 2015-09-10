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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:29 BJT

日本债市：公债价格上涨，因股市下跌及五年期标债结果良好

财务省进行了本月度五年期公债标售，总规模2.5万亿(兆)日圆(207.2亿美元)，票息0.100%，最低得标价格为100.15，收益率0.0691%。

投标倍数为3.49，此前一次标售的投标倍数为3.45。平均得标价格及最低得标价格的差距与上月持平，为0.01。

5年期公债收益率 跌0.5个基点至0.060%。

指标10年期公债收益率 降1个基点至0.350%，而10年期公债期货价格 收高0.13点至148.07，回升向本周及1月底以来最高148.34。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.5 0.010%

五年期公债 0.060% -0.5 0.065%

10年期公债 0.350% -1.0 0.360%

20年期公债 1.110% -0.5 1.115%

30年期公债 1.410% +1.0 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.07 +0.13 147.94

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉)

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