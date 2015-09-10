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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:37 BJT

德国个股：宝马汽车8月销售增长7.2%，欧洲大增抵销中国下滑

路透法兰克福9月10日 - 宝马汽车(BMW) 集团8月销售增长至156,437辆纪录高点，受全新改款的BMW 3系列出货，以及欧洲销售跳升19%提振。

该公司表示，宝马与Mini品牌汽车的中国销售量下滑1.4%，美国销售量则是增长2%。

8月宝马品牌的汽车销售增长7.6%至135,735辆；Mini销售成长5%，达20,471辆。

宝马汽车表示，X4运动型车(运动休旅车，SUV)全球销售劲扬90%，新3系轿车增长4.4%。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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