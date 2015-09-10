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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:42 BJT

金属期市：伦敦期铜在七周高位下方持稳，中国担忧仍存

但AME Group分析师Matthew Fusarelli指出，以近期因价格下跌而引发的减产看来，铜价已经触及底部。

“随着价格下跌，铜产商很快就表示要抑制产量...铜价展望比其他基本金属来得好，”他称。

AME Group预测第四季铜价均值为每吨5,700美元。

0710GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，至5,373美元，上日小幅收高，且触及7月22日以来高位5,434.50美元。

上海期货交易所期铜 上涨0.6%，至每吨41,060元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 陈宗琦/杜明霞)

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