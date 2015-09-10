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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 16:02 BJT

路透基点：台塑探询市场意愿，考虑筹措25亿美元贷款用于越南钢铁厂

路透香港9月10日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾综合企业台塑集团正在市场测试水温，考虑筹措一笔约25亿美元的贷款，用于旗下越南钢铁厂的资本支出和再融资。

消息人士透露，该公司已要求数家往来银行提出条款建议书。这项贷款可能根据银行对较长年期风险的不同偏好，对台湾银行业者和非台湾银行业者采取不同条款。

据消息人士，台塑正与台湾银行业者商谈七年期贷款，针对外资银行的贷款年限则要缩短一些。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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