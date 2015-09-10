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债券 | 2015年 9月 10日 星期四 16:16 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率回落，美国标售结果带来安慰

市况显示美联储在下周加息的机率大约为30%，令投资者紧张不安。

美国周四晚些时候30年期公债标售将是市场面临的另一个重大考验，尤其是在短期公债收益率处在2011年以来最高水准的情况下。

DZ Bank利率研究主管Christoph Kutt说：“他们到底会不会加息呢？。”

“美联储会议前有很大的紧张情绪，所以市场上下波动，尽管波幅较窄。”

稍早在中国和日本公布欠佳的经济数据后，令人更家担心全球经济成长放缓，亚洲股市因而又见下跌，这也支撑了对固定收益产品的需求。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅创近六年最大。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点至0.68%，从周三触及的一周高位0.72%回落。此前德国进行的公债标售中投标数量低于标售数额。

欧元区大部分公债收益率今日下跌1-3个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/王洋; 审校 孙茉莉/张明钧)

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