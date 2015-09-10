路透伦敦9月10日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元近期自55日移动均线切入位1.1094的反弹力度不大，仍在20日移动均线切入位1.1232处受阻，使风险仍偏向下行。我们的关注点还是1.1000左右的云区底部。这是在通道底部1.0911之前的一道防线。近期涨势到目前应该已近尾声，料将在1.1260、1.1332受限。若突破1.1332料将重新试探1.1460/70，然后才是近期高位1.1713及通道顶部1.1753。

美元/日圆：已大幅回弹，但料将在121.35区域遇阻，20日移动均线(目前在121.11)协助强化阻力。美元/日圆近日未能突破61.8%回档位121.80。我们预计121.80将继续阻止上行走势，然后预计将重新测试118.33/25(3月低位)，然后是2015年低位及近期低点116.15/115.85，紧随其后的是2012-2015年上升趋势线115.56，之后为始自2011年低位的整体升势的23.6%回档位113.98。我们预计113.98将守住初步测试。只有跌穿该点位才会进一步下探始106.60/105.85，即自2011年起涨升势的38.2%回档位，这也是200个月移动均线切入位所在，预计汇价可守住该水平。

美元/瑞郎：已升穿78.6%费波纳奇回档位0.9765及8月17日高点0.9800，预示汇价将攻下近期高位0.9903。必须收在0.9903上方，才能够上探心理阻力位1.00及2015年以来高位1.0295。下行首道支撑位应该在0.9675/16左右，之后为200日移动均线切入位0.9542，然后是三个月支撑线及近期低位0.9293/60。

英镑/美元：目前守在8月7日低位1.5425下方。日内艾略特波浪指标较为正面，突破该点位的风险已上升。1.5425上方阻力位分别是1.5540、1.5660和近期高位1.5817。近期涨至1.5540-1.5660是有可能的。我们的长期预期看跌，若跌穿1.5172，料将下探61.8%回档位1.5088，然后是78.6%回档位1.4895。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1182 1.1204 -0.20 -7.56 1.2097

美元/日圆 121.02 120.48 0.45 1.31 119.68

欧元/日圆 135.32 135.08 0.18 -6.82 144.77

美元/瑞郎 0.9790 0.9747 0.44 -1.52 0.9941

英镑/美元 1.5352 1.5363 -0.07 -1.42 1.5573

美元/加元 1.3214 1.3255 -0.31 13.74 1.1618

澳元/美元 0.7052 0.7014 0.54 -13.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6300 0.6385 -1.33 -19.20 0.7797

欧元/瑞郎 1.0950 1.0928 0.20 -8.95 1.2026

欧元/英镑 0.7282 0.7289 -0.10 -6.10 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3899 9.4132 -0.25 -0.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.2234 8.2109 0.15 10.06 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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