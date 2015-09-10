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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 16:32 BJT

《全球汇市》新西兰元因央行降息而下挫，日圆受日本议员言论打击

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1194 1.1204 -0.09 -7.46 1.2097

美元/日圆 120.85 120.48 0.31 1.16 119.68

欧元/日圆 135.32 135.08 0.18 -6.82 144.77

美元/瑞郎 0.9761 0.9747 0.14 -1.81 0.9941

英镑/美元 1.5373 1.5363 0.07 -1.28 1.5573

美元/加元 1.3212 1.3255 -0.32 13.72 1.1618

澳元/美元 0.7059 0.7014 0.64 -13.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6303 0.6385 -1.28 -19.16 0.7797

欧元/瑞郎 1.0930 1.0928 0.02 -9.11 1.2026

欧元/英镑 0.7281 0.7289 -0.11 -6.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4005 9.4132 -0.13 -0.09 9.4688

美元/挪威克朗 8.1830 8.2109 -0.34 9.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王洋/陈宗琦/李春喜；审校 孙茉莉/张涛/高琦/杜明霞)

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