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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 17:27 BJT

欧洲企业：奥迪8月销量增长2.7%至纪录高位，德美强劲盖过中国下滑

路透柏林9月10日 - 德国奥迪 周四表示，8月销量增长2.7%至128,650辆，创最高纪录。德国与美国需求强劲，而中国下降速度亦减缓。

奥迪是大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)旗下的重要部门，今年1-8月奥迪豪华车与运动型车(运动休旅车，SUV)销量增长3.4%，达到118万辆，亦创出最高纪录。

8月中国销量降幅从7月的12.5%缩小至4.1%。德国与美国销量分别增长13.5%和9.9%。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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