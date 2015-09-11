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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 10:34 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率走扬，因台股走涨气氛偏空短多续出场

路透台北9月11日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周五早盘走扬；交易员表示，因美债殖利率攀升、股市震荡走涨及短多持续出场；但随殖利率上扬即吸引银行买盘进场，料今天将呈区间整理。

他们指出，今天104/12交割后，得标者透过低卖高买方式摊平成本，致殖利率陷区间整理；惟因台股表现仍属相对强势，目前市场气氛偏空。

〞股市持续反弹，美债殖利率重新弹2.2%以上，市场气氛偏空，因为市场预估美国FED下礼拜要升息。〞一位证券商交易员说。

美国公债收益率周四上涨，尽管30年期公债标售得到强劲需求，但股市攀升，令对避险资产的需求下降。

本地时间10:25，104/12期殖利率上升1.85基点至1.2105%。交易商预估今日交易区间在1.16-1.22%。

台湾股市加权指数 上涨0.38%报8,300.89点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率跟随美股攀升，此前30年期公债标售需求强劲

--《综述》美国一周初请失业金人数下降，进口物价继续走低(完)

(记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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