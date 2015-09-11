台湾债市：10年指标券殖利率走扬，因台股走涨气氛偏空短多续出场

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透台北9月11日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周五早盘走扬；交易员表示，因美债殖利率攀升、股市震荡走涨及短多持续出场；但随殖利率上扬即吸引银行买盘进场，料今天将呈区间整理。
他们指出，今天104/12交割后，得标者透过低卖高买方式摊平成本，致殖利率陷区间整理；惟因台股表现仍属相对强势，目前市场气氛偏空。
〞股市持续反弹，美债殖利率重新弹2.2%以上，市场气氛偏空，因为市场预估美国FED下礼拜要升息。〞一位证券商交易员说。
美国公债收益率周四上涨，尽管30年期公债标售得到强劲需求，但股市攀升，令对避险资产的需求下降。
本地时间10:25，104/12期殖利率上升1.85基点至1.2105%。交易商预估今日交易区间在1.16-1.22%。
台湾股市加权指数 上涨0.38%报8,300.89点。
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(记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM