台湾股市：随亚股小幅收高，量缩观望美联储利率决议

路透台北9月11日 - 台湾股市周五收高0.45%。分析师表示，主要跟随亚洲股市的涨势，不过大盘自低档反弹幅度已大，且下周美联储将决定是否升息，使得投资人倾向观望，成交量萎缩。

台湾加权股价指数 收高0.45%，报8,305.82点；今日成交初值 为794.91亿台币，上交易日修正后为859.26亿。

台新投顾协理黄文清指出，台股气氛偏多，这可从台积电 8月营收不佳，但大盘并未走弱看出，因为先前指数从万点下修到7,200点的过程，已经将基本面走弱的因素全部反映。

〞台股先前超跌，近期的弹升，连跌幅一半都不到。〞他说。

针对下周走势，黄文清认为，要观察美联储是否升息以及16日的台指期货结算。若美国决定升息，相信对台股打击也有限，市场反而会朝向美国经济好转将带动出口导向国家增长的方向解读。

黄文清预期，下周台股指数有机会测试8,500-8,600点，回档的空间也有限，下方8,000点一方面有月线支撑，一方面也是政府护盘的底限。

本地时间14:09，MSCI亚太明晟指数 涨0.14%。(完)

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