台湾债市：指标券殖利率收逾近一个月新高，美联储将开会短多续出场

* 指标10年公债殖利率小幅收升，创近一个月新高 * 美FED开会不确定因素，持券信心不足短多续出场 * 料下周一104/12期主要区间在1.17-1.21% 路透台北9月11日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五收小升，创近 一个月新高；交易员指出，随美国联邦储备局(FED)开会进入倒数，市场持券信心渐趋薄弱 ，短多持续出场，带动殖利率一度劲升。 他们表示，因市场预估下周美国FED可望升息，促使短多纷纷抛出，惟随殖利率上扬即 见大型金融机构买盘涌入，引发其他机构买盘跟进，致殖利率在冲高后升幅收敛；料下周因 FED开会在即将陷区间整理。 〞绿色力量让大家持券信心增加，殖利率没有再往上冲。〞一位大型商银交易员说。 大型金融机构交易员表示，今天104/12期殖利率进一步走高，因殖利率已上升至颇为吸 引人的水准，盘中进场捡便宜。他称，这期公债标售完之后殖利率一路走高，料得标者大都 已赔钱出场。 〞这次标到的人都快要哭死了，好可怜。〞他说。 台湾股市周五收高0.45%；加权股价指数 收高0.45%，报8,305.82点。 交易员预估，下周104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.21%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.90 1.2010% *1.1955-1.2185% 230.50 *创该期券交易以新高水准 本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/11(五)：美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心和现况指数；美国8月联邦 预算。 9月14日(一)：欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致 开幕词；日本央行举行货币政策会议。 9月15日(二)：台湾立法院新会期开议；意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多 安在意大利论坛发表讲话；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录 ；美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB) 房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经 济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会 议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全 行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle) 发表讲话。 9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美 国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年 率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本 央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。 9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2250 5 104/9 0.7650 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5000 (完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)