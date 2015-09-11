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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 15:38 BJT

台湾债市：指标券殖利率收逾近一个月新高，美联储将开会短多续出场

* 指标10年公债殖利率小幅收升，创近一个月新高
    * 美FED开会不确定因素，持券信心不足短多续出场
    * 料下周一104/12期主要区间在1.17-1.21%

    路透台北9月11日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五收小升，创近
一个月新高；交易员指出，随美国联邦储备局(FED)开会进入倒数，市场持券信心渐趋薄弱
，短多持续出场，带动殖利率一度劲升。
    
    他们表示，因市场预估下周美国FED可望升息，促使短多纷纷抛出，惟随殖利率上扬即
见大型金融机构买盘涌入，引发其他机构买盘跟进，致殖利率在冲高后升幅收敛；料下周因
FED开会在即将陷区间整理。
    
    〞绿色力量让大家持券信心增加，殖利率没有再往上冲。〞一位大型商银交易员说。
    
    大型金融机构交易员表示，今天104/12期殖利率进一步走高，因殖利率已上升至颇为吸
引人的水准，盘中进场捡便宜。他称，这期公债标售完之后殖利率一路走高，料得标者大都
已赔钱出场。
    
    〞这次标到的人都快要哭死了，好可怜。〞他说。

    台湾股市周五收高0.45%；加权股价指数 收高0.45%，报8,305.82点。 
    
    交易员预估，下周104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.21%。 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +0.90      1.2010%  *1.1955-1.2185%     230.50
    *创该期券交易以新高水准
    
    本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9/11(五)：美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心和现况指数；美国8月联邦
预算。
    
    9月14日(一)：欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致
开幕词；日本央行举行货币政策会议。
    
    9月15日(二)：台湾立法院新会期开议；意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多
安在意大利论坛发表讲话；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录
；美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 

    9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)
房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经
济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会
议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全
行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)
发表讲话。
    
    9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年
率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本
央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。
    
    9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2250
          5       104/9                        0.7650
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.5000
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)

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