更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，未见央行积极冲销

* 资金去化不易，央行冲销有限 * 银行欲锁住长天短票利率 * 银行对承做RP意愿增加 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 董永年 路透台北9月10日 - 台湾银行间短率周四稳在低位。资金调度人士指出，期初资金相对 浮滥，累积超额准备以每日约200亿台币的幅度堆积，显示欲去化资金的困难度不低。 他们表示，由于央行冲销力道未见加大，银行除拆款、短票外，也陆续增加在债市附买 回(RP)市场的操作，有助缓和投信月底遭例行性赎回的调度。 〞就排队啊，但央行也没全收。〞一位银行资调人士说。 银行交易员指出，9月因有营所税暂缴，且今年税收超征，再加上月底中秋节假期后， 仅有两天可供调度，因此央行有意营造季底资金宽松的环境。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.410% --两周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.325-0.400% **银行锁长天期利率** 短票方面，票券商交易员表示，周四发票量未如预期般多，今日早早即销售完毕。银行 为降低月底央行理监事会议可能降息的风险，愿意以30天期0.47%的利率来承作60天期的短 票。 〞他们想把利率先锁住，以降低风险。〞一位大型票券公司交易员说。 不过票券商表示，60天期的票量有限，基本上较30天期利率持平或多0.5-1个基点。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，同上日；60天期短票 成交在0.47-0.48%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 473%，前日在0.471%；上日成交量47.81亿台币，前日58.96亿台币。 台湾央行周四共发行2,439.5亿台币定存，较今日存单到期金额2,442.2亿，发行余额减 2.7亿。 本周到期台湾央行存单金额为1兆(万亿)4,930.7亿台币，本周余日落点为周五776亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为162亿台币，累积超额准备为1,372亿台币、 加计前期1%的超额准备2,723亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今日因投信遭到寿险赎回而走钱，不过 银行端资金马上递补，调度不成问题，利率持稳不变。 交易员表示，由于短票利率下滑明显，近期有更多银行转来债券RP市场询价，因此并不 担心投信资金的稳定度，整体供给相当宽裕。 另一证券商交易员则称，市场券源不多，今天还是有投信来询问要不要收钱。由于前两 天已经将RP利率微幅下调，因此近期将稳在既有水准。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期 公司债RP利率区间则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)