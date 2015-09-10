中港个股：交行资管称控制规模应对市场波动，QDII额度内投资渠道畅通

路透北京9月10日 - 中国交通银行 资产管理部总经理马续田周四表示，交行资管通过理性控制规模增长，应对当前市场波动带来的投资品不足，并拓展企业并购、PPP等新的投资领域。
对于近期汇率波动带来的影响，马续田在银行业例会上表示，目前，商业银行发行的外币投资产品都是通过原先申请的QDII额度，对于QDII额度内的投资，交行没有受到监管当局任何制约，渠道都是畅通的。
“任何业务都是以效益为前提，资本市场波动对投资带来影响，投资品供给不是很充分；而新的投资方向需要有市场开拓的过程，市场没有达到满足投资需求的时候，拿到资金就是成本。”他称。
关于新的投资领域，马续田认为，企业对信贷需求放缓，但对资本金的需求是很大的，如企业转型期并购重组的需求等；银行理财通过对并购重组的资本支持可以扩大投资产品。
他还表示，目前一些商行用理财资金与地方政府合作，介入PPP投资的机会，这方面机会非常大。
马续田谈及交银资管涉及资本市场敞口时称，交行涉及两融收益权900亿元人民币余额，合作都是一线券商，因此资产非常安全；结构化股票业务总额50多亿，杠杆比例最高1:2；场内股票质押不到100亿，目前只有一个客户涉及补仓，没有触及平仓线；交行选择客户非常审慎，充分考虑市场波动，守住了风险底线。
此外，他指出，监管层提出的事业部子公司化改革，符合国际大型银行的成熟经验；交行在事业部改革上已经尝到了甜头，目前除了法人牌照外，子公司该有的都有了，交行资管密切关注子公司改革的进展。
此前公布的交行中报显示，上半年交行实现净利润373.24亿元人民币，基本符合此前路透的预估值371.24亿元；每股收益为0.5元。上半年净利息收益率为2.27%，较去年上半年的2.39%下降0.12个百分点。（完）
(发稿 李贺； 审校 黄凯)