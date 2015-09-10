亚洲橡胶：终止三连涨收跌，日本机械订单低迷引发获利了结

路透东京9月10日 - 指标东京期胶周四下跌，结束一连三日的涨势，因日本机械订单低迷引发对于该国经济的担忧并拖累东京股市下跌，投资者遂了结获利。
不过期胶市场在尾盘时段仍扳回一部分跌幅，得益于日圆走弱。
东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶 <0#2JRU:>收低1.4日圆，或0.8%，报每公斤172.9日圆，盘中一度跌至169.5日圆。
“橡胶价格受到日经指数大幅下跌后获利了结的拖累，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说。
日本股市周四下跌，因7月机械订单意外下降加重对经济的担忧，促使投资者在上日录得近七年最大单日涨幅之后了结获利。日经指数收跌2.5%，报18,299.62点，将周三7.7%的涨幅回吐近三分之一。周三创出2008年10月30日以来最大单日涨幅。
日本7月机械订单意外连续第二个月下降，令人担心疲弱的企业投资将损及第二季经济萎缩后的复苏。日本内阁府周四公布，7月核心机械订单较前月下降3.6%；该指标是波动较大的经济数据，外界认为其预示了未来六至九个月的资本支出。7月数据远低于分析师此前预计的增长3.7%；6月则为较前月下降7.9%。
但GU表示，市场之后稍有回升，得益于日圆走弱，以及一些投资者认为金融市场的因动荡而引发的卖压已基本结束。GU还表示，投资者的焦点或悄悄转回至供需面。
上海期交所主力1月期胶合约 上扬35元人民币，收报每吨11,765元。
新加坡SICOM-10月期胶 最新报125.9美分，持平于前一日。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)