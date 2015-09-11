更正-国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，因库存攀升(9月10日)

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(更正：因译文有误，正文第四段应为“尽管计划在9月或10月进行炼厂维护”，非“尽管很多炼厂计划在9月或10月进入维护”)
路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下滑，因油品库存增至2011年9月末来最高。
路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.16美元至较迪拜原油每桶高出13.10美元，航煤裂解价差下滑0.18美元，至每桶13.72。
据新加坡国际企业发展局(IES)公布数据显示，新加坡截止9月9日一周岸上中质馏分油库存增加至1,361.7万桶，为2011年9月末来最高。
业内消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售9月底到10月初船期的柴油和航煤，尽管计划在9月或10月进行炼厂维护。
消息人士称，越南Saigon Petro寻购20,000吨船期在9月底到10月初的柴油，这将会部分吸收场内过多的供给。
新加坡现货市场，成交了两笔柴油交易，航煤没有成交。
道达尔买入150,000桶含硫量500ppm的柴油，船期定在9月25-29日，卖家为维多，双方成交价格为较新加坡9月22-29日的均价每桶贴水0.4美元。
维多售出150,000桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月25-29日，买家为壳牌，双方成交价格为较新加坡9月14-18日均价每桶贴水0.3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM