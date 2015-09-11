更正-国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，因库存攀升(9月10日)

(更正：因译文有误，正文第四段应为“尽管计划在9月或10月进行炼厂维护”，非“尽管很多炼厂计划在9月或10月进入维护”)

路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下滑，因油品库存增至2011年9月末来最高。

路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.16美元至较迪拜原油每桶高出13.10美元，航煤裂解价差下滑0.18美元，至每桶13.72。

据新加坡国际企业发展局(IES)公布数据显示，新加坡截止9月9日一周岸上中质馏分油库存增加至1,361.7万桶，为2011年9月末来最高。

业内消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售9月底到10月初船期的柴油和航煤，尽管计划在9月或10月进行炼厂维护。

消息人士称，越南Saigon Petro寻购20,000吨船期在9月底到10月初的柴油，这将会部分吸收场内过多的供给。

新加坡现货市场，成交了两笔柴油交易，航煤没有成交。

道达尔买入150,000桶含硫量500ppm的柴油，船期定在9月25-29日，卖家为维多，双方成交价格为较新加坡9月22-29日的均价每桶贴水0.4美元。

维多售出150,000桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月25-29日，买家为壳牌，双方成交价格为较新加坡9月14-18日均价每桶贴水0.3美元。(完)

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