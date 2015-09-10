重温稿-中国金融：券商清理违规配资倒计时，殃及信托公司二级市场业务前景

* 证监会强力清理违规场外配资，信托公司业务承压

* 各家券商对政策的理解和执行力度不一，增加不确定性

* 信托公司存量业务不断出清，增量业务进入渠道受阻

路透北京9月10日 - 面对股市高杠杆场外配资的风险，中国证监会清理态度坚决，9月底前彻底清除违规配资账户的监管要求，加上各家券商执行力度不一的不确定性，令不少信托公司对其二级市场投资业务的前景忧心忡忡。

一家大型信托公司人士称，“最近天天跟券商搞这事儿，不同券商执执行力度不一样，如果都像华泰证券那样一刀切就没有活路了。”

市场周四流传一份中融信托致华泰证券的沟通函，称接到华泰证券部分营业部的电话通知，称将于9月30日起终止向中融信托提供任何外接系统的数据服务。目前相关存续信托计划38个，信托规模133亿元。

上述沟通函并称，由于中融信托有多个信托计划使用该数据服务，华泰证券单方面停止相关服务可能引发投资者与华泰证券及中融信托的纠纷，甚至引发群体性事件。

中融信托相关人士对路透表示，目前还在与合作券商进行沟通。

上海一家信托公司高管表示，本月初接到合作券商的通知，暂停所有外部系统的接入，HOMS、同花顺、铭创系统先开始清，正常的合格投资者投资结构化产品还未在清理范围内，但券商要求出承诺函，承诺是客户自己在投资使用，而不是转包给小的零散投资者。

“其实券商要清理的话，信托一点办法都没有，沟通函没用。目前这个阶段就是存量不断出清，增量进入渠道受阻。”该高管称。

8月底，证监会相关部门下发通知，明确券商清理整顿违法违规配资账户的最后时间表，原则上要求在9月30日前完成，个别存量较大的公司不得晚于10月底前完成，重点清理以恒生HOMS系统、上海铭创、同花顺为代表的具有分仓交易功能的信息技术系统。

证监会本周稍早公布，场外配资得到清理整顿，其中，配资数额最多的恒生电子、铭创、同花顺三个系统因违法违规已被关闭停业。证券公司场内融资余额大幅下降，已由前期高峰2.27万亿元，下降到约1万亿元，回到去年年底的水平。信托公司杠杆融资规模也大幅下降。

**信托公司忧心业务遭一刀切**

从清理违规配资政策本身的影响来看，接受路透采访的多位信托人士认为，场外配资在股市大幅下跌后已明显缩小，清理违规账户配资有必要，也在意料之中，但政策不确定性的风险仍然比较大。

有信托公司资本市场部负责人谈到，配资账户在信托端有两类情况，一类是常规客户做结构化产品，属于常态化的产品，信托公司2009年就陆续开始做，银监会2010年也专门出过规范性的监管意见；另一类是股市上涨滋生的民间配资公司，利用HOMS系统跟信托公司做系统接入，配资公司将信托公司借来的资金拆成小账户，自己去找客户去使用。

“后者门槛就很低，可能几千块几万块就可以，但杠杆非常高，属于灰色地带。这也是目前明确在清理的部分。”他说。

针对监管层此番清理场外配资存量业务，各家券商执行力度不一，对清理范围和时间的理解也存在差异。

有券商人士谈到，早前齐鲁证券周五收到监管通知，周一就让客户清掉，“主要受到来自监管的压力，这块业务做得比较激进，不及时清理会被扣分，影响监管评级，很多业务就没法做了”。

他并称，“我们一直比较谨慎，伞形信托业务规模很小，存量的按要求在清理，单一结构化信托被清理不太可能，看后续监管的态度。”

前述信托公司资本市场部负责人建议，监管有必要进一步明确场外配资的定义，防止“矫枉过正”，有个别券商直接解读为除两融外，信托和基金子公司的结构化产品均不放行，这是不合理的。

他表示，包括信托公司和基金子公司，发的所有产品其实都是要用自己的系统跟券商进行对接，对接的主要目的是为了可以在产品通道端设置风控的参数等，是从运营层面考虑。

“如果一刀切把系统接入全部暂停，等于信托公司目前二级市场业务就完全没有办法展开了，这不是影响大不大的问题，是根本就没有办法开展了。目前我们的单一结构化产品就已经明显受影响了。”他坦言。（完）