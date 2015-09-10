欧元债市：德债收益率回落，因忧虑中国和美国升息存在不确定性

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透伦敦9月10日 - 德债收益率周四下滑，因在不确定美国会否在本月升息的情况下，对中国经济放缓带来的影响的担忧打压较高风险资产的表现。
最高评级的欧元区公债全面上涨，也因为投资者对周三美国公债标售成功感到宽慰，缓和部份对中国降低对美债的需求及美国不久将升息会使投资者规避公债的担忧。
周三德国10年期公债标售失败，令人担心中国对最高评级债券的需求萎缩，因中国的外汇储备下降。
但中国经济放缓，也使下周美联储在近十年来首次升息的机率下降。市场目前消化美联储下周升息的机率约为30%。上月中国安排人民币贬值，以支撑经济成长之前的机率为50%以上。
美国周四晚些时候30年期公债标售将是市场面临的另一个重大考验，尤其是在短期公债收益率处在2011年以来最高水准的情况下。
DZ Bank利率研究主管Christoph Kutt说：“他们到底会不会加息呢？。”
“美联储会议前紧张情绪浓厚，所以市场走势反复，但波幅很窄。”
全球股市再度下跌，此前中国和日本经济数据乏善可陈，令对全球经济成长迟滞的担忧加剧，提振对最高评级的欧元区公债的需求。
德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.69%，从周三触及的一周高位0.72%回落。此前德国进行的公债标售出现技术上失败。
较低评级的意大利 、西班牙 和葡萄牙公债收益率 持平或小幅上升。
路透调查显示，大部分分析师预计欧洲央行将把资产购买计划延长至2016年9月后。
另外，高盛分析师称，他们预计欧洲央行将其购债计划延长多至两个季度，至2017年，且将额外买入3,600亿欧元债券。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。