欧元债市：德债收益率回落，因忧虑中国和美国升息存在不确定性

路透伦敦9月10日 - 德债收益率周四下滑，因在不确定美国会否在本月升息的情况下，对中国经济放缓带来的影响的担忧打压较高风险资产的表现。

最高评级的欧元区公债全面上涨，也因为投资者对周三美国公债标售成功感到宽慰，缓和部份对中国降低对美债的需求及美国不久将升息会使投资者规避公债的担忧。

周三德国10年期公债标售失败，令人担心中国对最高评级债券的需求萎缩，因中国的外汇储备下降。

但中国经济放缓，也使下周美联储在近十年来首次升息的机率下降。市场目前消化美联储下周升息的机率约为30%。上月中国安排人民币贬值，以支撑经济成长之前的机率为50%以上。

美国周四晚些时候30年期公债标售将是市场面临的另一个重大考验，尤其是在短期公债收益率处在2011年以来最高水准的情况下。

DZ Bank利率研究主管Christoph Kutt说：“他们到底会不会加息呢？。”

“美联储会议前紧张情绪浓厚，所以市场走势反复，但波幅很窄。”

全球股市再度下跌，此前中国和日本经济数据乏善可陈，令对全球经济成长迟滞的担忧加剧，提振对最高评级的欧元区公债的需求。

德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.69%，从周三触及的一周高位0.72%回落。此前德国进行的公债标售出现技术上失败。

较低评级的意大利 、西班牙 和葡萄牙公债收益率 持平或小幅上升。

路透调查显示，大部分分析师预计欧洲央行将把资产购买计划延长至2016年9月后。