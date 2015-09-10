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债券 | 2015年 9月 11日 星期五 03:50 BJT

美国债市：公债收益率跟随美股攀升，此前30年期公债标售需求强劲

* 在30年公债标售中，间接投标得标创下纪录最高

* 美股上涨降低对公债的需求

* 关注周五公布的PPI数据

路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周四上涨，尽管30年期公债标售得到强劲需求，但股市攀升，令对避险资产的需求下降。

对中国和全球经济成长的忧虑令股市在过去几周大幅波动，在很多情况下，股市走势引领了公债交易。

公债“对股市升跌马上作出反应，”加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易部主管Charles Comiskey说。

指标10年期公债价格 最新跌15/32，收益率从周三尾盘的2.18%升至2.23%。

公债价格下跌，即使前此财政部进行的130亿美元30年公债标售获得强劲需求，这次标售是本周总计580亿美元附息公债供应的最后一笔。

“标售结果良好，似乎收益率接近3%区域，人们就会买入，”Comiskey说。

30年期公债得标利率为2.98%，包括共同基金及其他资产经理在内的间接投标得标占66%，创下纪录最高。

投资者继续聚焦在下周美联储将在近十年来首次升息的可能性上。

“这次联储会议前的不确定性要比过去几年任何一次联储会议更高，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。

投资者对美联储会否在下周升息意见分歧，但市场价格暗示对联储不久升息的预期不断减弱。

自美联储7月会议记录对可能在9月升息没有给出明确暗示后，市场对美联储将在9月行动的预期已经下降。

低通胀也令美联储升息的难度加大。在周五公布的生产者物价指数(PPI)将是市场下一个焦点，可从中看到任何物价压力上升的新迹象。

本周大量公司债供应也向公债施压，周四有大量公司债进场，周三有268亿美元投资级别的公司债定价。

周四数据显示，美国就业市场的动能在9月初增强，因最新一周初请失业金人数下降，但8月通胀仍然疲弱。

-----------------------1834 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 0.741

五年期公债 99-04/32 (-07/32) 1.559

10年期公债 97-30/32 (-15/32) 2.235

30年期公债 97-21/32 (-32/32) 2.994(完)

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