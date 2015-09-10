美国债市：公债收益率跟随美股攀升，此前30年期公债标售需求强劲

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 在30年公债标售中，间接投标得标创下纪录最高
* 美股上涨降低对公债的需求
* 关注周五公布的PPI数据
路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周四上涨，尽管30年期公债标售得到强劲需求，但股市攀升，令对避险资产的需求下降。
对中国和全球经济成长的忧虑令股市在过去几周大幅波动，在很多情况下，股市走势引领了公债交易。
公债“对股市升跌马上作出反应，”加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易部主管Charles Comiskey说。
指标10年期公债价格 最新跌15/32，收益率从周三尾盘的2.18%升至2.23%。
公债价格下跌，即使前此财政部进行的130亿美元30年公债标售获得强劲需求，这次标售是本周总计580亿美元附息公债供应的最后一笔。
“标售结果良好，似乎收益率接近3%区域，人们就会买入，”Comiskey说。
30年期公债得标利率为2.98%，包括共同基金及其他资产经理在内的间接投标得标占66%，创下纪录最高。
投资者继续聚焦在下周美联储将在近十年来首次升息的可能性上。
“这次联储会议前的不确定性要比过去几年任何一次联储会议更高，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。
投资者对美联储会否在下周升息意见分歧，但市场价格暗示对联储不久升息的预期不断减弱。
自美联储7月会议记录对可能在9月升息没有给出明确暗示后，市场对美联储将在9月行动的预期已经下降。
低通胀也令美联储升息的难度加大。在周五公布的生产者物价指数(PPI)将是市场下一个焦点，可从中看到任何物价压力上升的新迹象。
本周大量公司债供应也向公债施压，周四有大量公司债进场，周三有268亿美元投资级别的公司债定价。
周四数据显示，美国就业市场的动能在9月初增强，因最新一周初请失业金人数下降，但8月通胀仍然疲弱。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 0.741
五年期公债 99-04/32 (-07/32) 1.559
10年期公债 97-30/32 (-15/32) 2.235
30年期公债 97-21/32 (-32/32) 2.994(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。