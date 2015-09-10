金砖国家：9月10日股汇市收盘纵览

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报804.16点，下跌0.66%。
中国股市：沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹，因获利回吐且数据不佳
中国汇市：离岸人民币暴涨带动在岸转为收升，央行干预离岸助力稳定预期
香港股市：恒指收跌2.6%，两日连涨后投资者获利了结
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巴西股市：小跌，获利主要为美元的公司予以大盘支撑，这些公司有矿企淡水河谷，纸浆厂商Fibria Celulose SA等，他们帮助抵消了巴西国家石油公司(Petrobras)挫跌5%的影响。指标股指Bovespa指数 收报46,503.994点，下跌0.33%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌近3%，至13年低点3.9，终场收报3.8497/04，跌幅达1.3%，上日收报3.7987/94。
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南非股市：收跌，资源和金融类股下跌拖累大盘。指标Top-40指数 收报44,025.81点，下跌0.51%；大盘综合指数 收报49,528.13点，下跌0.39%。
南非汇市：南非兰特连升第三日，受好于预期的矿业和制造业数据鼓舞
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印度股市：收盘下跌近0.5%，回吐了之前两日的涨幅，追随地区股市的跌势，因之前公布的中国经济数据表现平平，加剧了围绕全球经济的担忧。指标BSE指数 收报25,622.17点，下跌0.38%；NSE指数 收报7,788.1点，下跌0.39%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.43/66.44，上日收报66.405/66.415。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报800.49点，上涨0.48%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报433.19点，下跌0.01%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.668，升值1.19%；卢布兑欧元 报76.35,升值0.46%。(完) (整理 汪红英；审校 白云)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价