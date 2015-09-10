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财经报道 | 2015年 9月 11日 星期五 07:36 BJT

金砖国家：9月10日股汇市收盘纵览

路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报804.16点，下跌0.66%。

中国股市：沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹，因获利回吐且数据不佳

中国汇市：离岸人民币暴涨带动在岸转为收升，央行干预离岸助力稳定预期

香港股市：恒指收跌2.6%，两日连涨后投资者获利了结

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巴西股市：小跌，获利主要为美元的公司予以大盘支撑，这些公司有矿企淡水河谷，纸浆厂商Fibria Celulose SA等，他们帮助抵消了巴西国家石油公司(Petrobras)挫跌5%的影响。指标股指Bovespa指数 收报46,503.994点，下跌0.33%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌近3%，至13年低点3.9，终场收报3.8497/04，跌幅达1.3%，上日收报3.7987/94。

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南非股市：收跌，资源和金融类股下跌拖累大盘。指标Top-40指数 收报44,025.81点，下跌0.51%；大盘综合指数 收报49,528.13点，下跌0.39%。

南非汇市：南非兰特连升第三日，受好于预期的矿业和制造业数据鼓舞

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印度股市：收盘下跌近0.5%，回吐了之前两日的涨幅，追随地区股市的跌势，因之前公布的中国经济数据表现平平，加剧了围绕全球经济的担忧。指标BSE指数 收报25,622.17点，下跌0.38%；NSE指数 收报7,788.1点，下跌0.39%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.43/66.44，上日收报66.405/66.415。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报800.49点，上涨0.48%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报433.19点，下跌0.01%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.668，升值1.19%；卢布兑欧元 报76.35,升值0.46%。(完) (整理 汪红英；审校 白云)

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