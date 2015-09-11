国际油市：全球页岩油减产有助于稳定石油市场-俄罗斯能源部长

诺瓦克称，页岩油生产成本被视为油价的基准，目前成本介于每桶45-60美元之间。他预计今年平均油价将在每桶50-60美元，与俄罗斯预算案中的预估一致。

他本周稍早曾表示，俄罗斯今年可能增加石油产量约1%。该国石油日产量一直维持在大约1,070万桶的高位。

诺瓦克驳斥了主动减产有助于支撑油市的观点。

“我们一直都认为，人为削减石油产量只会导致价格短期内上涨。反过来，油价上涨使得那些效率低下的项目有利可图，从而又增加了市场上的供应，”他说。