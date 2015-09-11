国际油市：全球页岩油减产有助于稳定石油市场-俄罗斯能源部长

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
诺瓦克称，页岩油生产成本被视为油价的基准，目前成本介于每桶45-60美元之间。他预计今年平均油价将在每桶50-60美元，与俄罗斯预算案中的预估一致。
他本周稍早曾表示，俄罗斯今年可能增加石油产量约1%。该国石油日产量一直维持在大约1,070万桶的高位。
诺瓦克驳斥了主动减产有助于支撑油市的观点。
“我们一直都认为，人为削减石油产量只会导致价格短期内上涨。反过来，油价上涨使得那些效率低下的项目有利可图，从而又增加了市场上的供应，”他说。
“如此一来，下个周期又逐渐展开：供应过剩将导致油价大幅下挫，如果允许这种情况发生，跌幅甚至可能更深。”(完) (编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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