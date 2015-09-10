巴西评等：仍存在支撑巴西投资级评级的因素--惠誉分析师

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透纽约9月10日 - 信用评级机构惠誉的资深分析师Shelly Shetty周四表示，该机构仍认为存在支撑巴西投资评级的因素。这一表态缓和了市场对于惠誉可能跟随标准普尔将该国评级降至垃圾级的担忧。
Shetty在惠誉于纽约举行的会议上指出，巴西信用评级正在恶化，被调降的可能性大于50%。
但如果只调降一个级距，巴西的评级仍将处于投资级别。这是因为惠誉给予该国的评级为BBB，比垃圾级高出两个级距，展望为负面。
“明显仍存在支撑巴西投资级评级的因素，”Shetty对投资者表示，并以巴西的经济多样性、人均收入水平和政府以美元计的净债权人地位为例。
“尽管如此，(评级的)明确走向仍是向下，这一点在我们的展望中已有体现，”她说。
Shetty补充道，巴西的信用评级变动轨迹将在很大程度上取决于政界围绕健康的财政与宏观经济政策取得共识。“我们将必须形成这一判断，无论这种共识能否在巴西保持下去。”(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。