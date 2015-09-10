巴西评等：仍存在支撑巴西投资级评级的因素--惠誉分析师

路透纽约9月10日 - 信用评级机构惠誉的资深分析师Shelly Shetty周四表示，该机构仍认为存在支撑巴西投资评级的因素。这一表态缓和了市场对于惠誉可能跟随标准普尔将该国评级降至垃圾级的担忧。

Shetty在惠誉于纽约举行的会议上指出，巴西信用评级正在恶化，被调降的可能性大于50%。

但如果只调降一个级距，巴西的评级仍将处于投资级别。这是因为惠誉给予该国的评级为BBB，比垃圾级高出两个级距，展望为负面。

“明显仍存在支撑巴西投资级评级的因素，”Shetty对投资者表示，并以巴西的经济多样性、人均收入水平和政府以美元计的净债权人地位为例。

“尽管如此，(评级的)明确走向仍是向下，这一点在我们的展望中已有体现，”她说。

Shetty补充道，巴西的信用评级变动轨迹将在很大程度上取决于政界围绕健康的财政与宏观经济政策取得共识。“我们将必须形成这一判断，无论这种共识能否在巴西保持下去。”(完) (编译 徐文焰；审校 白云)