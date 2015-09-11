欧洲金融：欧洲央行在监视约100家“风险最高的”小型区内银行--消息

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透法兰克福9月10日 - 一名熟悉情况的消息人士周四表示，除了123家大型银行外，欧洲央行(ECB)还在监视区内大约100家其认为风险最高的小型银行的表现。
该央行于去年底开始对欧元区大型银行的监管，而“重要性较低的”银行仍归各国当局管理，不过要与欧洲央行进行合作。
消息人士称，在接过监管重任后不久，欧洲央行不声不响地扩大了监视范围，纳入大约100家其认为风险最大或者相互关联程度最高的小银行；因为这些银行一旦陷入困境，有可能影响到其他同业。
“我们挑出100家左右最具风险、或者内在关联程度最高的银行，并予以密切监视，”消息人士指出。
这些银行仍受到各国当局的监管，欧洲央行的干预程度还不清楚。
该央行明年将代欧洲银行业管理局(EBA)实施新一轮压力测试，重点放在50-60家区内大型银行。
根据欧元区的单一监管机制，欧洲央行可以在任何时间决定直接监管任何一家区内银行，以确保监管标准得到贯彻。(完)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年