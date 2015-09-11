欧洲金融：欧洲央行在监视约100家“风险最高的”小型区内银行--消息

路透法兰克福9月10日 - 一名熟悉情况的消息人士周四表示，除了123家大型银行外，欧洲央行(ECB)还在监视区内大约100家其认为风险最高的小型银行的表现。

该央行于去年底开始对欧元区大型银行的监管，而“重要性较低的”银行仍归各国当局管理，不过要与欧洲央行进行合作。

消息人士称，在接过监管重任后不久，欧洲央行不声不响地扩大了监视范围，纳入大约100家其认为风险最大或者相互关联程度最高的小银行；因为这些银行一旦陷入困境，有可能影响到其他同业。

“我们挑出100家左右最具风险、或者内在关联程度最高的银行，并予以密切监视，”消息人士指出。

这些银行仍受到各国当局的监管，欧洲央行的干预程度还不清楚。

该央行明年将代欧洲银行业管理局(EBA)实施新一轮压力测试，重点放在50-60家区内大型银行。