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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--9月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值    
    9月14日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                       7月修正值      --      -0.6%
             产能利用指数(较前月)                      7月         --      +0.7%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   8月         --      -0.3%
                        (较上年同期)                               --      -6.4%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         8月终值         --      +0.2%
                              (较上年同期)                         --      +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    --       持平
                                   (较上年同期)                    --      +0.5%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        7月      +0.2%      -0.4%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%

       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月10日(四)
    2350 日本大型制造业景气判断指数                   第三季    正11.0      --
    
    9月11日(五)
     --  韩国央行利率决议                              9月        1.5%      --
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月        43.0      --
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月        40.9      --
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数             9月        48.2      --
    0300 新西兰公债外资持有比例                        8月       64.6%      --
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           8月终值        持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     持平      持平
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月)           8月       -0.8%      --
                              (较上年同期)                       -1.1%      --
    0645 法国经常帐收支(亿欧元)                        7月       赤字4      --
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  7月       +1.1%     +0.5%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                  +2.7%     +0.9%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        7月       -1.0%     +0.5%
                       (较上年同期)                              -0.7%     +0.6%
    1230 美国最终需求PPI(较上年同期)                   8月       -0.8%     -0.9%
                        (较前月)                                  持平     -0.1%
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +0.9%     +0.7%
                                (较前月)                         +0.3%     +0.1%
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)               +0.7%       --
                                      (较前月)                   +0.1%       --
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         9月初值        85.7      91.2
                             现况指数                            100.3     103.6
                             预期指数                             76.4      82.8
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          8月     赤字644   赤字815
    (完)

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