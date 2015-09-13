主要国家经济指标预测--9月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -- -0.6% 产能利用指数(较前月) 7月 -- +0.7% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3% (较上年同期) -- -6.4% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.4% (较上年同期) -- +1.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月10日(四) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 正11.0 -- 9月11日(五) -- 韩国央行利率决议 9月 1.5% -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 43.0 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 40.9 -- 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数 9月 48.2 -- 0300 新西兰公债外资持有比例 8月 64.6% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 8月 -0.8% -- (较上年同期) -1.1% -- 0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 赤字4 -- 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 7月 +1.1% +0.5% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.7% +0.9% 0830 英国建筑业产出(较前月) 7月 -1.0% +0.5% (较上年同期) -0.7% +0.6% 1230 美国最终需求PPI(较上年同期) 8月 -0.8% -0.9% (较前月) 持平 -0.1% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.9% +0.7% (较前月) +0.3% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.7% -- (较前月) +0.1% -- 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 85.7 91.2 现况指数 100.3 103.6 预期指数 76.4 82.8 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字644 赤字815 (完)