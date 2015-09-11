《香港报摘》--其他报纸重要消息9月11日

**明报**

--就佳兆业 创办人郭俊伟、郭英成及郭英智三兄弟共同持有的家族信托公司--Good Health Investments周二以每股1.56港元减持所持全部25.29亿股份，佳兆业称，该笔股份只是改为通过以股东个人名义持有，重申大股东并无减持。

**星岛日报**

--新鸿基地产 主席郭炳联称，1月至今获行使的认股权证筹资约40亿港元，至于余下认股权证会否受到股市波动影响，他认为股价有升有跌属正常，香港股票仍然抵买，新地并无集资压力。

**苹果日报**

--腾讯 旗下微众银行确认，第一任行长曹彤因个人原因申请辞去微众银行所有职务，现正按有关规定走相关流程。

**东方日报**

--香港主要旅行社康泰的董事总经理黄进达称，本地旅游业应改变以往侧重购物的方向，分流旺区的旅客至新区域，有助旅游业长远发展。

**文汇报**

--据西班牙华文媒体欧华网报道，中国首富王健林的万达集团去年以2.65亿欧元购得有近70年历史的西班牙大厦，因受到当地7万名市民联署反对，马德里市长已否决万达的重建计划。（完）

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