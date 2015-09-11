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债券 | 2015年 9月 11日 星期五 09:39 BJT

欧洲政经：希腊纾困案将在10月进行评估，或为债务协商舖路

他明确表示关于债务重组的谈判，不会考虑减计欧元区政府在前两次纾困中借贷给希腊的本金--这个金额自2010年迄今总计为1,968亿欧元。

“你可以用延长宽限期、或推迟付款来减轻偿债压力...避免进行名义上的债务减记。”

**艰困谈判**

然而，这项评估可能需耗费一些时间，因为它可能涉及到与希腊大选后产生的新政府的协商。由于经济情势的发展，调整或许有其必要。

之所以需要调整，是因为经济数据及预估的变动，以及欧洲央行将对希腊银行业进行一项资产质量评估，欧洲央行将根据评估结果建立希腊银行业资本结构调整的要求。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳/白云)

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