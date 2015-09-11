欧洲政经：希腊纾困案将在10月进行评估，或为债务协商舖路

他明确表示关于债务重组的谈判，不会考虑减计欧元区政府在前两次纾困中借贷给希腊的本金--这个金额自2010年迄今总计为1,968亿欧元。

“你可以用延长宽限期、或推迟付款来减轻偿债压力...避免进行名义上的债务减记。”

**艰困谈判**

然而，这项评估可能需耗费一些时间，因为它可能涉及到与希腊大选后产生的新政府的协商。由于经济情势的发展，调整或许有其必要。