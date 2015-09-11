欧洲政经：希腊纾困案将在10月进行评估，或为债务协商舖路

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
他明确表示关于债务重组的谈判，不会考虑减计欧元区政府在前两次纾困中借贷给希腊的本金--这个金额自2010年迄今总计为1,968亿欧元。
“你可以用延长宽限期、或推迟付款来减轻偿债压力...避免进行名义上的债务减记。”
**艰困谈判**
然而，这项评估可能需耗费一些时间，因为它可能涉及到与希腊大选后产生的新政府的协商。由于经济情势的发展，调整或许有其必要。
之所以需要调整，是因为经济数据及预估的变动，以及欧洲央行将对希腊银行业进行一项资产质量评估，欧洲央行将根据评估结果建立希腊银行业资本结构调整的要求。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳/白云)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。